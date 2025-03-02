醫健：伶牙俐齒：睇牙的價格、價值與代價

離開居住地去看牙醫不是甚麼新鮮事，20多年前，大家已經看過朱咪咪做代言人的牙科廣告。遠在英國，數十年前已經有「牙科旅遊」，旅遊目的地通常是牙科治療價格比較便宜的國家，當時一些治療例如陶瓷貼片，製作時間大約需要一星期，一些旅遊公司便將牙科治療與旅遊像少林功夫與足球一樣合而為一，到達目的地先看牙醫，然後有一星期的旅遊時間，最後見牙醫完成治療，結束旅程。

隨着香港融合大灣區發展，近一兩年，大家不難在巴士、電視以及社交媒體上看到香港境外牙醫的廣告。有鑑於香港牙醫管理委員會對香港牙醫向公眾及病人發布服務資料，以及良好訊息傳達有嚴謹的規則，讀者可能比較難在各大媒體上發現香港牙醫的足迹。

價格，與成本息息相關 就牙科治療的價格而言，香港牙醫的收費確實比鄰近地方高。牙科治療的價格受診所的經營成本影響，除了租金及人工以外，在香港經營牙科診所涉及的牌照，專業彌償保險的費用相信也比鄰近地區高。幸運地，香港政府向合資格長者提供醫療券，以及關愛基金長者牙科服務資助，在本年內亦會推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，為市民在港接受牙科治療提供援助。

價值，不單止是商品交易 牙科治療與一般商品交易不同，因為牙科治療的價值並不止於治療本身。一些商品比如說一個公仔麵，購買這種商品時，大家通常不會太注重購買地點的環境，客戶服務質素例如有沒有銷售員向你講解不同公仔麵的味道，以致公仔麵售後的保養，所以我們買這一種商品時比較着重價格而非價值。牙科治療與購買公仔麵不同，診所熟悉的環境令你減低恐懼，治療前牙醫和你討論治療方案，患者與牙醫相近的背景以提供健康建議，以上種種都是除了治療之外，牙醫能夠提供的價值。

最近在電視媒體上偶有看到在境外求醫，治療失敗後在香港難找牙醫「執手尾」的報道。公道地說，在世界上每一個地方接受牙科治療都涉及風險，都有機會失敗。一個失敗的治療，要重新走上正確的方向，猶如駕駛時走錯了路，要重回正軌才能抵達目的地，治療的難度往往比病人原本接受的治療要高，結果花了更多的金錢，卻損失了不少健康。

代價，可能遠超原本的價格 除了「執手尾」可能需要付出更高的代價以外，病人在香港看牙醫受到制度保障，病人投訴有門。曾經有一位香港患者往境外接受全口陶瓷貼片治療，可惜原本是中長期治療的陶瓷貼片，在患者回港後幾天全部脫落，患者對牙醫信心全失，不想再長途跋涉接受他不信任的牙醫治療。患者非常想透過法律程序跟提供治療的牙醫算帳，雖然可能需要花費額外金錢和時間成本去了解境外的投訴程序，卻最終因為沒有門路獲得充分法律意見而放棄追討。

選擇牙科治療，價格固然重要，但同時亦須考慮治療的價值，以及如果治療效果未如人意時涉及的代價。牙科治療遠比一方提供金錢，另一方提供商品的交易牽涉更多。

牙科醫生 韓琦