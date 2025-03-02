融樂會清盤 前總幹事斥遭人身攻擊

【本報訊】關注少數族裔權益的香港融樂會決定清盤，但餘波未了。該會始創人王惠芬昨日凌晨透過社交平台發表「解散感言」，表示對融樂會解散百感交集，但倘若初心與使命無法延續，則支持它「寧為玉碎，不作瓦全」，自願清盤總好過被人利用招搖撞騙。被點名批評的前總幹事謝永齡則回應指，王是沒有證據之下對他作出人身攻擊。

始創人曾沒指明對象炮轟 融樂會前日召開特別會員大會後宣布清盤，已被解僱的總幹事謝永齡在場外向傳媒表示，該會的清盤過程欠缺透明度，亦沒有諮詢任何捐助者、義工、社區人士和工作人員，幾個月前該會已預備結束營運並停止提供新服務，但仍然接受捐款，斥做法與健身館明知清盤但仍招收會員的情況無異。其後王惠芬在社交平台貼文，沒指明對象地炮轟「政棍即係政棍！狗是改不了吃屎！我正在忙碌中，稍後慢慢回應。」

昨日凌晨，王惠芬在社交平台發表「解散感言」，指2014年6月辭任總幹事之後不再過問會務，秉持「不在其位，不問其事」的原則。過去兩年，不少朋友、支持者及少數族裔市民向她表達對最後一任總幹事的不滿，她亦選擇沉默，相信機構的治理應由董事會負責。前日當她收到謝永齡針對融樂會的新聞稿，感到今日的香港，尋找一位既有心志又有能力的總幹事，帶領機構繼續倡議工作，並不容易。她強調當初創會的目的，並非作為直接服務提供者，因為這類服務已有不少獲政府資助的機構提供。若然融樂會的初心與使命無法延續，則支持自願清盤總好過被人利用招搖撞騙。

對於王惠芬的批評，謝永齡回應指，若是其表現差，會方為何仍跟他續約，換了總幹事便不需解散融樂會，又指王惠芬曾是他的學生，強調評論事件需要事實證據，不能建基於個人感受。