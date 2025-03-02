廉政專員訪中東 深化反貪領域聯繫

【本報訊】廉政專員胡英明本周初率團訪問沙特與阿聯酋，加強香港與中東地區在反貪領域的聯繫。期間，香港國際廉政學院為沙特監察與反腐敗署提供了培訓課程，並與阿聯酋相關部門簽訂了合作諒解備忘錄。此外，代表團亦到訪當地大型建築項目，了解其工作流程。

胡英明率團赴沙特阿聯酋 胡英明在雙邊會議期間，與作為聯合會執行委員會委員的沙特監察與反腐敗署署長H.E.Mazin Al-Kahmous探討加快推進與廉署的合作項目，及透過聯合會的全球網絡聯繫，提升全球反貪水平。香港國際廉政學院亦為沙特監察與反腐敗署人員提供為期4天的「實戰」培訓課程，交流執法經驗並分享兩地在財務調查和科技應用方面的技巧和心得。

胡英明之後轉往阿聯酋繼續訪問行程，到訪阿布扎比問責局；並到訪阿聯酋問責局與主席H.E.Humaid Obaid Abushibs會面，以及簽訂合作諒解備忘錄，深化反貪合作。這為兩個機構提供了合作框架，擴大在全球打擊貪污的影響力。雙方將會開展多項合作項目，包括培訓課程及舉辦會議和研討會。胡指簽署備忘錄後，廉署與相關反貪機構加強聯繫，各自發揮所長，亦為各國反貪精英構建交流平台。

此外，代表團亦到訪國家建築公司參與的當地大型建築項目，包括利雅得德拉伊耶門基礎設施建設和艾爾達芙拉光伏電站，向當地人員了解基建施工流程及面對的困難，從而優化學院往後舉辦「一帶一路大型基建反貪課程」的內容。代表團已於昨日返港。