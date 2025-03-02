人才入境加申請簽證費 議員：遠低於澳洲杜拜

【本報訊】新一份財政預算案宣布，人才入境計劃的首次及續簽簽證費用會加至600元至1,300元。有意見認為上述措施或窒礙本港吸納人才，議員江玉歡昨日表示，一個地方怎樣需要人才，都需要當地及人才各自作一定付出，本港的相關收費若與澳洲、杜拜比較並不算高，加上公共服務須收回成本的考慮，支持有關收費建議。

澳洲首次申請費達數千澳元 江玉歡在社交平台發文，參考其他有類似輸入專才計劃的地方，澳洲及杜拜的簽證收費遠較香港高，特別是澳洲，首次申請費高達數千澳元，杜拜更需要在每次申請時呈交驗身報告，要求較香港嚴謹。

她舉例道，香港的外傭僱主每兩年續外傭的簽證申請也要付230元，這還未算領事館收費及中介費，人才計劃下的申請人收入遠較一般外傭高，部分大機構僱主亦會代申請人支付，理應不構成太大的影響。

她又從用者自付及能者多付的原則出發，指本港處理十多萬入境人才及其家屬的續期申請，對入境處帶來不容忽視的工作量，故人才入境的收費確實有必要調整，最低限度要收回成本。她認為，一個地方怎樣需要人才，當地及人才各自也要一定的付出，才會成功製造雙贏的效果。香港在這方面提供了極寬鬆的條件（不少人更認為是過於寬鬆，有違政策初心），以及就業及發展機會，人才要成功的話，同樣也要一定的付出，世界其他地方亦如此。