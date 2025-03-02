指嚴控公共開支前所未見 當局籲公務員提升效率

【本報訊】新一份《財政預算案》提出，全體公務員凍薪和削減一萬個職位。公務員事務局局長楊何蓓茵前日出席在政府總部舉行的簡介會，向公務員講解政府的財政整合計劃並概述未來一年的挑戰，指政府嚴格控制公共開支，規模前所未見，呼籲公務員團結應對之餘亦要敢於破局、解放思想，時刻留意有否提升工作成效和效率的空間。

簡介會逾200人出席，當中包括首長級、政務職系、行政主任職系、訓練主任職系等公務員。楊何蓓茵指所有行政、立法、司法機關、區議員及全體公務員一律凍薪的決定，規模前所未見；而削減開支及優化人力資源運用，本屆政府任期內將削減一萬個公務員職位。她希望大家要有共同承擔的決心，以應對當前公共財政的壓力。

促解放思想敢於破局 她續指，嚴控公共開支是必須做的工作，各部門和各級公務員必須積極支持和配合，目標是以更具成本效益的方式，為市民提供優質的公共服務。其實各部門對於效益為本、應使則使等概念並不陌生，在過去數年重訂工作優次、內部調配、精簡程序及提升效率的基礎上，部門需深層次檢討工作流程和方法、大刀闊斧應用科技在工作上的機會。

對於各界對公務員團隊的期望和要求不斷提高，楊何蓓茵重申，公務員要解放思想、敢於破局同具有改革意識，時刻留意有否提升工作成效和效率的空間，積極為市民做實事。