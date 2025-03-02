私家車離境研徵費惹眾怒 官改口稱仍可探討

被指違大橋增流量構想 粵港融合恐受影響 政府在新一份《財政預算案》提出開徵陸路離境私家車「邊境建設費」建議，並以每車收費200元計算稅收總額，事件引起不少批評，質疑方案遏止市民北上，更與粵車南下、大灣區融合等跨境合作政策衝突。財金官員昨日談及計劃時口風轉變，指有關建議只是一個方案，而非定案，計劃「仍有探討空間」。官員又指，現時經港珠澳大橋過境的私家車不多，徵收「邊境建設費」對兩地融合的影響有限，且有能力駕車北上的市民經濟能力較好，方案符合「能者多付」的原則。

政府擬開徵的邊境建設費計劃，是向循陸路離境的私家車、按車輛徵收，以每車200元計，每年可帶來約10億元的收入，旅遊巴士及貨車不受影響。有批評斥當局希望提升港珠澳大橋車流量，但徵收邊境建設費的構思與增流量計劃背道而馳，亦影響粵車南下計劃，徒惹內地政府不滿。

指方案符「能者多付」原則 財金官員昨早出席一節目時表示，經港珠澳大橋過境的私家車估計不多於總數10%，相信建議對粵港兩地融合、互動交流的影響有限。他又指許多地方，包括內地的隧道和橋樑也要收費，，事關建設這些道路、橋樑和隧道需要投入相當多的資源，而收回部分成本，藉此可貢獻相關道路基建的維修，道理上是合適的。而內地政府不滿之說只是純粹猜測。又指自己駕車北上的市民大都是經濟能力較好的一群，從「用者多付、能者多付」的角度而言，計劃可以為邊境建設帶來一些幫助。

現時過境有很多選擇，可以坐火車，也可以坐巴士，陸路離境的私家車若以一車4人計算，只佔北上旅客約15%，就算徵收費用，對北上人群的影響仍較輕微。他強調預算案提出的只是一個方案，屬初步構思，而不是定案，主要供大家一起參詳，具體怎麼做、收費多少，大家可以提意見、是可以商量的。

不考慮徵收高鐵離境稅 被問及政府有否考慮徵收高鐵離境稅，畢竟高鐵香港段的建設費用高達800多億元。財金官員表示，政府在增加收入的時候，亦要顧及本港的競爭力，亦希望對社會的影響面盡量的小，直言不會考慮向高鐵離境者徵稅。至於提出「邊境建設費」的建議時，有否跟內地的姊妹城市打個招呼，或者先聽取對方的想法再下決定，官員指《財政預算案》是港府自己的事情，且相當機密。當局和內地有一定的溝通渠道，個別的措施如何溝通，則不便仔細透露。