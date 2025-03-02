2蚊車搭程封頂 當局稱僅影響360人

【本報訊】實施十多年的「兩元乘車優惠計劃」最遲在明年9月前，改為乘車「兩元兩折」，即10元以下的車費維持兩元優惠，10元以上車費則需繳付兩折車費，並限每月最多乘搭240程。勞工及福利局局長孫玉菡指改制措施已平衡各方面因素，對公共財政有大幫助，又形容搭程封頂，受影響人數僅「萬分之一」，只有360人。

孫玉菡昨日在一個電台節目上透露，有65歲以上長者每日平均乘14.2次，政府每月要補貼近2,500元；有60至64歲長者每日更乘搭20程，每月需補貼4,400多元差價。他指計劃推出十多年，交通費用持續增加，如果計劃一直維持不變，政府的補貼額只會愈來愈大。他相信新安排可以減緩政府補貼額的增長幅度，有利改善公共財政。

對於日後兩元乘車優惠設定每月最多240程，孫玉菡認為影響輕微，因為數據顯示，連同殘疾人士及長者在內的250萬名受惠者，只有360人是超出每月240車程，而本港有近六成交通工具的收費是10元以下，有75%長者選搭，要略為多付車資的長者只佔少數。

港鐵站可查剩餘車程數目 他又舉例指假設車費50元，將來兩折亦僅需付10元，政府就要補貼40元。相信兩元兩折在明年實施後，長車短搭的情況會大幅下降，畢竟長者們都是精打細算的。

政府計劃明年9月起先實施「兩元兩折」車費，而每月車程限制就需要較後時間才定出實施日期，孫玉菡表示正與交通營運商及八達通公司商討，評估更改系統需要的時間。期望實施過程穩妥及萬無一失，確保長者可以在港鐵站的服務站核查剩餘車程數目，當局將會適時公布實施時間及細節，並會向長者們「鋪天蓋地」宣傳新措施。