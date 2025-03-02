減印花稅谷細價樓 首周末見活躍交投

冀吸中小型發展商 主打細地皮助入場 預算案宣布下調細價樓交易印花稅，將原本300萬物業只需付100元印花稅的規定，上調至400萬物業亦受惠。昨日是預算案出台後首個周末，地產界人士指，預算案措施有助刺激購買力，昨日物業交投活躍。而港府日前表示，希望優化本港財政政策，不過分依賴地價收入，官員昨日解釋，過往經驗顯示，當地價及樓價飆升時，市民置業負擔大，往往有很大壓力，因此不希望住屋價格像供不應求時昂貴，強調當局會持續造地。

貨尾盤亮麗 二手反應正面 昨日本港有幾個一手新盤推售，成交活躍；二手樓方面亦有買家表示因應印花稅下調而入市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月的一手成交宗數錄得逾1,200宗。計及近日開售的新盤項目，近一月內共有3個新盤首輪沽清，屬近月罕見。今年首兩月一手買賣宗數近2,000宗，創4年同期新高。陳又稱，財政預算案公布後，一手貨尾亦表現亮麗，一二手反應正面，估計3月份一手成交可達3,000宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明亦稱，預算案出爐後，利好樓市的措施刺激購買力釋放，樓市交投有望迎來新一輪的活躍期，各大開發商也加快新盤的推售步伐。預料隨着利好政策的持續發力，3月份成交量有望挑戰2,000宗水平。

另外，發展局公布未來一年會推售8幅土地，合共提供4,000多伙單位，外界憂慮未必可以全數賣出，相關收入有可能少於今個財政年度。財金官員表示，賣地計劃與地價收入不可以劃上直接關係，目前地價較為平穩下，估計私人換地會比較多。他說，目前供應足夠，未來3至4年的供應量需要時間消化，因此今年的供應總量不適宜太多，賣更多細地皮，期望有更多中小型發展商入場。