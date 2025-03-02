私家車載童須束縛設備 當局：研擴至公交工具

【本報訊】今年11月1日起8歲以下或身高未達1.35米的兒童乘坐私家車時，必須使用兒童安全座椅等束縛設備。運輸及物流局局長陳美寶表示，涉及8歲以下兒童傷亡個案的交通意外中，約有一半發生在私家車，料兒童束縛設備有效保護年幼乘客，有關修訂參考國際做法，又指對兒童束縛設備擴至公共交通工具持開放態度。

指修訂看齊國際做法 陳美寶在網誌表示，在涉及8歲以下兒童傷亡個案的交通意外中，約有一半發生在私家車，兒童束縛設備可在交通意外中有效保護年幼乘客，大幅減低死亡或重傷風險，而歐盟、日本、新加坡等不少國家及地區已有類似要求，故是次修訂看齊國際做法。

她又指，理解車主與家長需要時間準備，在相關法例生效前的大半年內，運輸署會聯同執法部門及道路安全議會加強宣傳，介紹相關法例要求，提醒市民選購及使用兒童束縛設備的要點。消費者委員會於2022及2023年亦分別就兒童安全座椅進行樣品測試，市民亦可以參考。

至於設置兒童束縛設備的要求會否擴展至公共交通工具，陳美寶表示，參考其他地區的做法，例如許多內地城市、新加坡、英國及澳洲，均沒要求公交提供兒童束縛設備，但當局對此持開放態度，會繼續與業界溝通，研究建議的可行性，致力保障兒童乘客的安全。