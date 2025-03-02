遙控泊車鬆綁 司機須全程在旁

港車位十分袖珍 終准用既有功能 運輸署昨日起實施新措施，允許司機使用遙控泊車功能，但必須配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。運輸及物流局局長陳美寶表示，香港不少停車位十分袖珍，泊車考驗功力，相信今次修訂能更貼近實際駕駛需要。她又指，運輸署已制訂相關技術指引和申請程序供業界參考，料獲署方批准使用後，保險業界一般亦會接受。

陳美寶在網誌表示，多條有關車輛構造與保障乘客和使用者安全的新修訂昨日起生效，其一焦點是允許司機使用遙控泊車功能。她指出，香港土地資源珍貴，不少停車位都十分袖珍，大家可能看過一些考功力的泊車短片，刁鑽起來甚或要用天窗離開車廂，相信是次修訂能更貼近實際駕駛需要，會獲得不少司機讚好。

她續指，昨日起駕駛獲運輸署批准使用遙控泊車系統的車輛，司機可以在車外使用手機或汽車匙扣等流動設備遙距控制車輛停泊及駛出。若遇到較窄車位，司機就可以先行下車再遙控泊車，而使用遙控泊車的整個過程中，司機都必須站在車外附近全程控制及監控車輛。

針對現有車輛能否啟動此功能，陳美寶稱，運輸署已制訂相關技術指引和申請程序供業界參考，車主可向他們的車輛代理或進口商查詢車輛型號有否配備遙控泊車系統。保險安排方面，她指出，若運輸署批准使用有關系統，保險業界一般亦會接受。

至於修訂放寬車輛停泊時，視像顯示器可顯示的資料，她稱是希望司機在拉緊手掣並完全停泊汽車後，例如充電、入油期間，顯示器不再只限顯示汽車導航、汽車或其裝備的現況的資料，可以用來收發短訊或「煲劇」、「睇片」等，更貼近用家需要，在安全的情況下盡用車輛功能。

5的士車隊明與公眾見面 她又指，是次修訂中亦包括擴闊可在快速公路上使用的電動車輛種類，讓電動商用車輛可以毋須申請快速公路許可證，直接在快速公路上行駛。截至去年底，已獲運輸署批核的國產純電動車型號共有152個，而其他地區的純電動車型號則有409個，這類車輛的類型評定的申請成功率達100%。她提到，5隊的士車隊將於明日與公眾見面，將會使用多款新的純電動車型號。

陳美寶指出，香港過去一年經歷不少挑戰，但亦迎來不少機遇，強調當局會善用優勢，鞏固提升優勢產業，全方位提升香港在航運、港口、航空及物流領域的競爭力，為香港開拓新經濟增長點，探索因地制宜的新質生產力，加強本港經濟發展動能。