內地客盼見偶像 市民遲到照換票入場

【本報訊】啟德體育園開幕典禮昨日傍晚在主場館舉行，預計約3.36萬名觀眾入場參與，已購買電子門券的市民，最遲須於昨午3時前到場換領實體票。有內地遊客提早在中午12時到場換票，稱對典禮充滿期待；亦有市民於換領時間結束後才趕到，也可換領門票。

開幕典禮有約3.36萬張門票，其中8,500張門票以象徵式10元，發售門票的換領券，入場人士需攜同電子換領券，最遲需於昨午3時前換取實體票。有深圳旅客於昨日中午12時已到場，期望看到國家運動員樊振東，又認為場外指示清晰，換票過程方便及迅速。有廣州旅客指，疫前每年都會來香港一次，亦會趁機在開幕禮之前購物。

有人未收到電子門票 有遲到的旅客表示，電郵未有收到大會傳送的電子門票，只好用購票憑證與職員溝通，其後獲准換領門票，認為大會可以完善整個購票機制。有市民因與家人吃飯而遲到，由銅鑼灣截的士到場地附近，大約跑了5分鐘過來，他指若未能入場就網上補看片段，又指工作人員友善，場外路牌指引清晰，換票過程迅速。

持票的觀眾可於下午4時進場。截至昨午約4時，有工作人員稱，只剩約300張門票未被換領，有信心6時半開場前能全數換領，又指會在體藝館內預留一至兩個攤位，方便市民「最後衝刺」來換票。