啟德體育園開幕 3.4萬人入場同樂

健將獻技歌星獻唱 超級三月揭序章 啟德體育園開幕典禮昨晚在主場館舉行，預計約3.36萬人參與盛事。現場昨午已人頭湧湧，體藝館及附近的零售館人流明顯增多。有市民提早在零售館用膳再入場觀看表演；有粉絲則帶備橫幅等應援物到場支持自己的偶像；亦有內地旅客因未能搶到門票，提早在場館外碰運氣欲購黃牛飛。當局表示，啟德體育園是香港歷來最大型的體育園區，將迎來海內外各項盛事，再創高峰。

開幕典禮於昨晚6時半舉行，在中午約3時半，主場館外已漸見人潮，現場秩序大致良好，有多名身穿制服及螢光黃色背心的工作人員在場，向觀眾指示排隊方向。由內地來港的趙小姐指，因搶不到門票，故提早在場館外碰運氣，看看能否買到黃牛飛，惟等了大半天也沒有。她指，若最終沒門票，會到附近商場觀看轉播。

分別由廣州及深圳來港的鄧小姐及陳小姐，早前由鄧小姐在內地成功搶購到兩張門票，昨日結伴來港觀賞。二人中午已前來換票，坦言場館其實離港鐵站很遠，但對開幕充滿期待。

周邊店舖趁機推優惠吸客 此外，體藝館及附近的零售館，昨日人流明顯增多。有飲品店老闆指，周邊配套在開幕前仍不足，開業至今生意都未達預期，期望大會多利用體藝館舉辦活動吸引人流。有零售店在下午4時後，推出一元購產品，吸引大量顧客排隊拿籌；亦有飲品店推出會員9折的迎新優惠。

本報記者昨午約5時許進入主場館，館內已有少許觀眾入座，整體秩序良好，現場正播放音樂，有工作人員指引觀眾入座，並提醒觀眾將手機調至靜音模式。開幕典禮採用「三面台」座位，天幕關閉，中央草坪位置亦安排了座位。下午6時半，開幕典禮正式開始，首先播出短片點出香港的璀璨光彩，並帶出啟德體育園華麗揭幕，之後由舞蹈團隊配合擊鼓表演。

政府官員為開幕禮致詞，指100年前香港在啟德首次成功試飛雙翼機，之後誕生了啟德機場。至現在香港在啟德締造了啟德體育園，由啟航天際到締造全新體育、文化、藝術世界舞台，香港又一次沖上雲霄，再創高峰。官員續指，啟德體育園即將迎來來自本地、內地、國際的體育盛事，為香港的盛會超級3月揭開序幕。

典禮4大章節歷時個半鐘 開幕典禮歷時1.5小時，分為4大章節，分別是「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」，展示香港多年來在體育及文化交流上的重要地位。期間上演劍擊、羽毛球及乒乓球表演，多位歌影視名人獻唱。

本港精英運動員亦在盛會中現身，包括在巴黎奧運取得女子重劍金牌的江旻憓，羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪；國家精英運動員方面，巴黎奧運男單乒乓冠軍樊振東等參與。藝人有林子祥、葉蒨文、甄子丹及容祖兒等表演。活動不設直播，片段經剪輯後，昨晚9時半在本港4間免費電視台播放。

多頭醒獅及舞龍在現場獻技。（袁志豪攝） 昨午3時半主場館外已人頭湧湧。 啟德體育園小資料