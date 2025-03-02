全港1.6萬註冊醫生 年屆9旬佔60人

【本報訊】本港有不少年長西醫，根據負責註冊事宜的香港醫務委員會網頁資料，普通科醫生名冊中，正式註冊的本地名單及非本地名單分別有16,101人及453人。最年長的醫生註冊年份早至1954年，而早在1960年前註冊且至今仍於名單之內的醫生還有62人。以本地醫科需要修讀6年及實習一年計算，一般人要25歲才能成為註冊醫生，這60多名醫生應已年屆9旬。