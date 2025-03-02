全港1.6萬註冊醫生 年屆9旬佔60人
【本報訊】本港有不少年長西醫，根據負責註冊事宜的香港醫務委員會網頁資料，普通科醫生名冊中，正式註冊的本地名單及非本地名單分別有16,101人及453人。最年長的醫生註冊年份早至1954年，而早在1960年前註冊且至今仍於名單之內的醫生還有62人。以本地醫科需要修讀6年及實習一年計算，一般人要25歲才能成為註冊醫生，這60多名醫生應已年屆9旬。
病人政策連線主席林志釉指出，醫委會的醫生註冊名單加或減，亦需《醫生註冊條例》進行。
料無執業未剔出名單
按照規定，醫生需要每年與醫委會更新註冊。至於名單除名的情況，則包括自行申請取消註冊，例如打算移民或退休等。註冊醫生離世後，亦會由醫委會審議後剔出名單。
他續指，退休後剔出名單與否，需要視乎醫生自己是否有進行申請，因此部分醫生「可能90幾歲」，亦有會員編號「去到1,000幾」，而近年註冊的醫生編號已經達兩萬多號，相信相關人士已經沒有執業，故名冊人數內未必能真實反映本地醫生人手情況。
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