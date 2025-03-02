高薪誘惑 公院離職潮年輕化

【本報訊】公立醫療前線人手不足，與私人醫療市場薪酬誘惑，及移民潮流失大量醫務人員有關。醫管局統計顯示，2020年至2021年間，公立醫院醫生流失率急升，由4.1%升至8.1%。由2021年至去年間，3年累計已有近萬名全職醫護離職。不過，流失現象去年有緩和之勢，去年10月底流失率已回落至5.3%。

重災區介乎30至39歲 政府近年多管齊下吸納人才，去年加強引入非本地培訓醫護，其中有近120名為醫生。計劃至今已聘請350名非本地培訓醫生投身公營機構。去年7月，政府又分別通過修訂《牙醫註冊條例》及《護士註冊條例》，於去年7月起開始接受非本地培訓護士來港有限度註冊，並到指定機構工作；而非本地牙醫則於今年1月1日起接受有限度申請。

當局曾指，公院挽留及招聘人才時面對工資競爭力不足，要靠工作上的滿足感，及日後的專業發展作招徠。近年醫護人才流失問題嚴重，更有愈來愈多年輕醫護人員傾向轉投私營市場。而公立醫院的醫生，以往至少會做到50歲以上才會離職，但現時有「年輕化」情況。現時流失的重災區，相關人員僅介乎30歲至39歲，相信情況或與他們剛考獲專科有關。