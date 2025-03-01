籃球博彩規範化 開源必須增力度

新一份《財政預算案》宣布積極探討規範籃球博彩，預料將參考足球博彩安排，立法徵稅50%。誠然，外圍投注猖獗，與其肥水流向別人田，倒不如盡早立法規範化。然而，外界預料此舉每年只會為庫房增加15億元進帳，對改善財赤只是杯水車薪。

消息指，馬會與政府已開展前期工作，包括研究提供博彩的賽事種類，料涵蓋NBA賽事，亦會在市面上找尋合適系統，料需投入10億至20億元。由於法例細節與足球博彩稅大同小異，預料改字眼搬字過紙即可，當局冀趕在今年9月立法會換屆前三讀通過新法例。

根據調查，2023年港人參與外圍籃球博彩金額達到320至350億元，2024年進一步飆升至700至900億元，可見不將之合法化，只會肥了外圍賭波集團而已。按足球博彩合法後情況估算，馬會大概可奪得三至四成份額，即約300億元；撇除派彩，馬會收入為當中約10%至11%，即30至33億元，若與足球博彩一樣安排，50%利潤作為稅款，即每年港府增加約15億元稅收。

在財赤高企、預算案全面走甜、賣地收入無以為繼之際，港府要積極開源，開徵籃球博彩稅總算聊勝於無。過去港府之所以對此猶豫，是擔心被批評為鼓勵賭博，但大家捫心自問，是否不將之合法化，賭風就不存在？答案顯然是否定的。現在庫房乾塘，正好為開徵此稅提供良機。

然而，籃球博彩稅預料2026/27年度才正式推出，而且每年十多億元稅收，相對於千億財赤只是微不足道，港府必須更積極開源增加收入。可惜預算案未見有突破性的建議，來來去去都是唱好北部都會區發展，奈何有關發展仍在初階，頂多只是一項長遠投資，不能算是收入。連拖延多時的籃球博彩稅也被重新擺上枱面，可見港府已是黔驢技窮。

可以看見，香港現時面對的困境，是傳統產業不足恃，新產業又未見蹤影。發表預算案後，有議員要求財金官員重新檢討賣地政策，增加賣地收入，惟只獲官員冷淡回應，聲稱香港不能再倚賴賣地，樓價應以市民可負擔為前提，同時要發展新興產業。

講得好聽，出發點亦不能說不好，但現實是賣地收入大跌之餘，新興產業也是躲在雲深不知處。預算案拋出成立香港人工智能研發院，但資金只有10億元，如此小眉小目，對發展AI有何幫助，可思過半矣。至於發展低空經濟，由官員到議員皆無不讚好，但法例現時仍未鬆綁，宣傳教育仍未到位，以致很多人仍認為，用無人機運輸是很危險的事。香港在創科方面落後內地起碼半個世紀，高官一味光說不練，還談何開創新產業？

很明顯，港府現時只是着重發債度日，過得一天是一天，高官任期屆滿，拍拍屁股下台去，根本沒有長遠計劃。至於一班尊貴的代議士，連在立法會聽取預算案也是呵欠連連，心不在焉。指望這樣一群人帶領香港走出經濟困局，跟緣木求魚恐怕沒有多大分別。