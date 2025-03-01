撥亂反正：錯判形勢 貪得無厭

昨日講到，已被自己的國民和黨友炒魷的加拿大總理杜魯多，在再次遭到美國總統特朗普羞辱後，還恬不知恥地遠赴烏克蘭出席俄烏戰事3周年紀念活動，與「戲子總統」澤連斯基和一眾歐洲領袖「打卡」合照。在美國堅決「退場」後，北約就俄烏問題已無角色，歐洲正在談論如何自組軍隊對抗俄羅斯威脅，當中已完全沒有加拿大的份兒，難道他還想犧牲加國的士兵和納稅人的金錢，去支持儼如無底深潭的烏克蘭防務與重建工作？

講到澤連斯基，其實他才是特朗普最想炒掉的外國領袖。其一是無能失策，錯判形勢。俄烏戰事開打3年以來，烏克蘭有多次機會，在己方形勢略好下與俄國展開和談，但澤氏不是想通過延長戰事來延續自己的權位，便是被拜登等民主黨好戰分子洗腦操控，無視自己的實力和大局，堅持繼續打這場一早便知道不可能獲勝的仗。直到現在自己與盟友已彈盡糧絕，最大支持者美國亦已變天易主，澤氏仍未知大勢已去，繼續死纏爛打，拒絕認輸。

其二是貪得無厭，反腐無方。特朗普曾譏諷澤連斯基是一位出色的推銷員，每次訪美都總能帶走數以億元計的美鈔援助。連同歐洲等國的軍事與經濟支援，有多少是真正落到前線烏軍與烏國人民手中，有多少是落入澤氏政府的貪官污吏和商賈巨頭口袋，美西方的媒體都不敢說，也不敢查。

特朗普指烏克蘭早晚要舉行選舉，又說澤連斯基的民望不高，其實已是相當婉轉厚道的說法，給澤氏一個有體面方法自行辭職，希望換上沒有政治包袱的新人上台，來促成烏方與俄方達成和議。換了是昔日的尼克遜、列根，以至大小布殊總統，美國很可能早已策動政變甚至派出特工強行將其除掉。