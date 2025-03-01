橫眉冷看：這方面應向美國學習

今個財政年度，香港特區政府的財政赤字超過800億元，這個數字還不十分可靠，事關撇除發行債券，以及在其他基金回撥的款項，總赤字可能高達2,000億元，可謂觸目驚心。

香港勝在過去積存豐厚，因此庫房的財政尚不至於崩潰，但已經是危機四伏，必須盡早收拾門庭，以免貽患於子孫後代。筆者曾經指出，香港外匯基金有結存4,000多億美元，以人均數額計算，是台灣的3倍。台灣尚且有經濟學者指出，寶島用不着如此巨額的外匯儲備，應該挪出部分作其他用途。既是如此，按理香港的外匯基金即使減半，要捍衞港元匯率仍是綽有餘裕。

筆者的看法，近日得到香港科技大學一位經濟學者的證實。這位專家仔細算過政府的帳目，他說即使扣除發行港元的外匯存底，尚有一萬多億至兩萬億港元可供使用，特區政府還未到山窮水盡的地步。不過，正所謂「人無遠慮，必有近憂」，哪怕老本再多，始終有機會要吃光，香港若不早作綢繆，恐怕終究會過上寅吃卯糧的日子。

未來是人工智能（AI）的世界，好些政府部門的工作，理應用AI取代。如今用人工智能語言模型OpenAI或者DeepSeek草擬文書，有時候比用人手的效果更好，速度更可以快10倍甚至100倍。目前政府部門仍僱用數以千計的文書主任，這一類人員，是否可以大幅度減省？政府打算在2027年4月之前，裁減一萬名公務員，這個方向固然正確，但步子會否太慢，還須再作檢討。世界是現實的，即使強如美國，鈔票幾乎可以無限量地印出來，但因為公務員隊伍過於龐大，政府開銷太多，最終還是撐不住，現正開展大規模的「瘦身」行動。美國尚且如此，何況是香港？