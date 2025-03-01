筆下風雲：自私自利 食相難看

新一份《財政預算案》劣評如潮，所有福利、寬免全部削減，每年學生2,500元恒常教育津貼被全數收回，打工仔薪俸稅寬減上限只餘1,500元，長者兩元乘車優惠限次和打折。與此同時，各類政府收費及罰款大幅增加，包括機場離境稅都由120元暴增至200元。凡此種種，益發顯得官員、議員、公務員只凍薪不減薪自私自利，食相難看。

高官解畫時，一味話凍薪合理，希望市民體諒；行會召集人嘴藐藐說，問責官員一年薪酬「都係一億啫」，減薪一成「都係得一千萬」，言下之意是「減嚟做乜」。好一副高高在上的長官嘴臉。

都說減薪是體現共度時艱的政治承擔，何況若官員、議員、公務員全體減薪一成，就不是節省一千幾百萬元而已，而是一百幾十億元。更不必說，公務員仍可繼續「跳Point」，增薪點制度未有改動，即使名義上全體公務員凍薪，公務員體系內一些未到頂薪點的員工，仍有機會透過「跳Point」加薪。下年度政府開支「個人薪酬」項目，仍比本年度多23億元。由此可見，凍薪只是假象，加薪才是真相。

一個政府的運作，只倚靠利益集團維繫，所有公職人員彷彿毫無政治理想和愛港精神，有錢有得傾，冇錢冇偈傾，想一想也覺可悲。高官和議員們固然要繼續薪高糧準做人上人，公務員士氣更是要高度重視，毫無議價能力的小市民形同俎上魚肉，只能任人宰割。

最慘情是高薪未見養能，香港財赤連續三年突破或接近千億元，提振經濟的措施完全不見成效，招商引資又不如新加坡和內地積極，發展新產業更是光說不練。數年後就能收支平衡？你信嗎？以港產官僚能力有限，實在令人無法相信。