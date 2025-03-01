坦言集：歐盟亂世

特朗普的歐洲政策，應該是在與俄羅斯暫時和解之後，對歐洲予取予攜，再無顧忌或利用，而是完成二次大戰以來，美國吞併歐洲列強在全球勢力未完的政治工程。

特朗普公開要收編加拿大為美國第51個州，收購格陵蘭，無視歐洲帝國主義在過去二、三百年的海外殖民。1956年的蘇彝士運河危機，是美國取消歐洲（包括二次大戰盟國英、法）帝國主義時期的海外勢力，今次則連歐洲移民建立的土地也要吞併。澳洲與新西蘭可能地處偏僻，不值得直接吞併。但按烏克蘭停戰和談條款，不直接吞併卻還要佔據礦產資源，在烏克蘭土地上排除歐洲的利益，寧與俄羅斯分贓宰割烏克蘭。特朗普已威脅用高關稅對付歐盟，加拿大、墨西哥之後便是對歐盟的關稅戰、貿易戰，甚至揚言美國可以不從歐洲進口，決絕之心明顯，也是想用高壓手段迫使歐盟屈服，從盟國降為美國附庸，好予取予攜。

特朗普的外交及經貿政策與美國歷史傳統斷裂，走上歐洲列強對亞非拉的帝國主義、殖民主義道路，逼迫美國以外的國家與之簽不平等條約，回復到19世紀野蠻的帝國主義時代。差別只是美國獨霸，歐洲列強也與亞非拉國家同列，受美國帝國主義的直接欺凌。歐洲列強集合於歐盟之內，今天是否重複歷史上鄂圖曼帝國、印度的蒙古汗國、中國的大清帝國那樣無力抗拒，任人宰割呢？

在俄烏戰爭中，歐盟及各國領導盡變美國附庸，甘於犧牲歐洲利益跟從美國去攻擊俄羅斯，歐盟政治機器已成拜登民主黨政府的工具，本意在美國撤退後歐盟接替主力攻俄，可是特朗普破壞了這樣的安排，反過來與俄和好，轉而攻擊歐盟。歐盟現領導層驚惶失措下，實際上全無應對之策。由擁美轉為在經貿等領域與美抗爭，既無戰略，便也無後續之計，亦缺乏社會支持。反而美俄示好，從根本上侵蝕好戰的歐盟領導的民意與政治支持。即如貿易戰，特朗普可以出重手加重稅，以至禁歐出口美國來擊潰歐盟任何反制。特朗普不介意短時間與歐脫鈎，歐洲民主政治卻不容許政府與美決絕帶來經濟危機，歐盟不是投降便是引發政治危機，改組歐盟及各國政府，陷入混亂之中。

今後一、兩年，至少是歐盟在特朗普打擊下進入亂世之中，這應是中國分化美歐的良機。