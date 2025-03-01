搜3藥房檢冒牌藥值85萬 拘4男

【本報訊】香港海關早前接獲舉報，指有藥店售賣懷疑冒牌藥物，經深入調查及商標持有人協助，於2月13日至2月27日展開行動，突擊搜查3間分別位於佐敦、銅鑼灣及大埔的藥店，檢獲包括中成藥等共約1.4萬件懷疑冒牌藥品，市值約85萬元。同時，關員在衞生署人員協助下，於涉案的佐敦藥店內，檢獲一批未獲衞生署發出許可證或牌照的受管制藥物，包括皮膚及氣管敏感藥物等處方藥。

行動中，海關拘捕4名男子（31至48歲），包括一名藥店負責人及3名店員，他們涉嫌「違反商品說明條例」和「藥劑業及毒藥條例」，其後已獲准保釋。海關將繼續追查案件及冒牌藥物來源，不排除有更多人被捕。海關指出，涉案藥店均規模較細，屬個體經營，3間藥店之間並無關連，目標顧客俱以各區居民為主。不過，有關冒牌藥物品質沒有保證，稍後將安排把樣本送往政府化驗所，檢測藥物內是否含有對人體有害物質。

防偽粗疏 較正貨平3成 此外，由於成本及技術所限，今次檢獲的冒牌貨品防偽特徵處理較為粗疏，正牌貨在樽身印刷的藥物名稱較為清晰，樽底的數字序號位置亦有所不同，藥物包裝外盒印刷有防偽標籤及QR Code，但部分冒牌貨物未有印上，其QR Code亦未能連接至官方網站進行認證。該批冒牌藥品售價介乎58至1,000元，較正牌貨便宜兩至三成。