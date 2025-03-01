城巴追撞 鐵騎士直插夾斗車尾慘死

【本報訊】昨日傍晚6時許，一輛三輪電單車沿將軍澳環保大道行駛，當駛至大赤沙消防局對開，疑遭後方一輛雙層城巴撞尾，鐵騎士隨即被推前，連人帶車插撞前方夾斗車車尾，他被夾在兩車之間，重創大量流血。

救援人員接報趕至，迅速救出姓陳（50歲）鐵騎士，他昏迷被送往將軍澳醫院搶救，惜最後被證實傷重不治。姓鄭（62歲）城巴車長情緒激動報稱不適，需登上救護車接受治理。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕城巴司機。據悉，有人聲稱踩下煞車掣後，巴士未有停下。

據了解，涉事鐵騎士是一名外賣員，懷疑在送餐期間遇上意外。現場所見，該輛三輪電單車嚴重損毀，有疑似大型零件擱在附近花槽，路面遺下一個頭盔、各種雜物及大量鮮血，而夾斗車車尾亦沾有血漬，至於城巴車頭擋風玻璃則大面積爆裂。夾斗車姓黃（58歲）司機表示，當時他駕車至上址，由於見到行車交通燈號剛由綠轉黃，於是把車停下。未幾，他感覺夾斗車後方遭到撞擊，車身被稍為推前，同時乍聞一聲異響。黃感奇怪遂落車查看，赫見一名鐵騎士被夾在車尾，他慌忙與城巴車長報案求助。救援人員到場後，指示他慢慢驅車向前，最後鐵騎士獲救送院。