空管員疑把關失魂 兩貨機九霄貼太近

曾觸發防撞警示 民航處調查究治 民航處正跟進一宗空管事故。周四（2月27日）早上兩架貨機在本港起飛後，分隔距離一度未達預期，觸發交通防撞警示，兩架貨機最終按計劃前往目的地。民航處表示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關人員暫時被調離前線空管職務。運輸及物流局表示，非常重視民航安全，已責成民航處全面調查，並會盡快提交報告。

事發在前日早上7時許，一架由香港國際機場前往土庫曼斯坦的MNG航空A330貨機（航班編號MNB380）和另一架前往巴庫的絲綢之路西部航空的B777貨機（航班編號AZG625），分別獲空管人員批准從機場中跑道和南跑道起飛，並按標準飛行程序離場。兩架貨機起飛後，再分別獲空管人員指示爬升至5,000英尺和3,000英尺，以保持高度分隔。

不過，兩架貨機的爬升速度未如空管人員的預期，導致兩機無法實現預期的分隔高度。期間，兩架貨機一直按標準離場程序飛行，並保持目視對方。當航機飛至香港機場東北方約7海里的範圍，絲綢之路西部航空的B777貨機向其機組人員發出交通防撞警示，航機隨後下降至2,500英尺。事件後，兩架貨機繼續按照飛行計劃前往目的地。

涉未遵程序安排起飛被調職 民航處表示非常重視是次事件，已即時按照機制展開調查和跟進。初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前線空管職務。

有航空業界人士指，飛機在空中一般需保持約1,000英尺的距離，因機內的空中防撞系統（TCAS）會在兩架飛機接近時發出警報，指示其中一架飛機爬升、另一架急降，以避開相撞。他又指，香港機場三跑系統啟用後，飛行程序有所改變；在國際標準下，以香港機場為例，一般飛機從中跑道起飛後，飛機須偏左行15度，以免與接近時間在南跑道起飛的飛機太近。

就有關事件，運輸及物流局局長陳美寶表示，航空意外一宗也嫌多，局方非常重視民航安全，已責成民航處全面調查，並會盡快提交報告，涵蓋航空管制機制、程序、人員管理及培訓，希望有助未來改善有關程序，適當預防、精益求精。