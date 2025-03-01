醫健：醫健寶庫：兒童和青少年前十字韌帶受傷的治療

前十字韌帶受傷雖常見於成年人，但兒童和青少年同樣會於運動時弄傷前十字韌帶。特別當情況發生在發育中的兒童和青少年身上時，適當的治療和手術計劃至關重要。以下將解答相關的常見問題。

問：兒童和青少年的前十字韌帶受撕裂後，忽略治療會有甚麼後果？

答：如沒有得到適當治療，並繼續進行劇烈運動，有機會增加軟骨磨蝕和半月板受傷風險。軟骨長期磨蝕的後患是疼痛及提早退化，嚴重的到中年便要考慮做換骹手術。

問：前十字韌帶撕裂需進行甚麼手術？

答：主要透過微創和或開放式手術重建已撕裂的前十字韌帶。膕繩肌和髂脛束是常見用來重建前十字韌帶的軟組織。

問：兒童和成年人的手術有不同嗎？

答：兒童和青少年的大腿和小腿骨頭裏還有生長板（骨骺），即骨頭發育增長和增加高度的地方。如果生長板受傷，會影響發育或導致畸形。所以做重建手術時，需要考慮骨頭大小和發展階段，再進行合適的手術計劃和治療。

問：手術前需要甚麼評估？

答：術前應由骨科醫生、麻醉科醫生和物理治療師進行膝蓋磁力共振（MRI）、下肢及骨齡X光去評估。術前物理治療（包括鍛煉四頭肌、消腫及增加膝蓋活動範圍）能有助加快術後復康過程。

問：前十字韌帶重建手術過程需時多久？

答：大概需要兩小時，如需同時修補半月板手術時間則可能更長。

問：重建手術有甚麼風險或併發症？

答：重建的前十字韌帶或會傷口感染及有約兩成機會再次斷裂，患者發育亦可能受影響（長短腳、膝蓋外翻或內翻）。

問：重建手術需要住院多久？

答：一般來說，如果能配合術後物理治療，一至兩天便能出院。

問：術後多久才能恢復運動？

答：若配合復康和物理治療，一般9個月便可以安全參加劇烈運動和比賽。

問：術後覆診有甚麼要留意？

答：術後需每半年至一年覆診，以觀察生長板和發育的狀況，直至發育完成為止。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授 黃兆謙醫生

香港大學李嘉誠醫學院