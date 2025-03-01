東呼即應：3大媽齊闖男廁 捱罵帶笑急撤

【本報訊】要防止氣體爆炸事故，平時使用爐具時要注意安全，但有些情況可能比氣爆更難防。《東呼即應》在網上發現短片，顯示新蒲崗有3名大媽亂闖遊樂場男廁，遭大叔爆粗狂罵。另有的士車廂裝燈光裝置，令人猶如置身夜店，內地則有的士化身移動便利店，供應多款零食、飲品。

據網上流傳短片顯示，3名疑似內地女遊客在男廁外徘徊觀察後，集體進入正在使用中的男性洗手間。有目擊者拍片顯示，正在廁所內的男子當場以粗口表達不滿，直斥行為「無規矩、極離譜」，3名涉事女子隨後面帶笑容快步離開現場。大叔無端被別人「觀鳥」，遇到這些深度遊的「怪姨姨」真是比氣體爆炸還要防不勝防。

LED燈狂閃 的士變夜店 除了「怪姨姨」，一輛「怪的士」也引起網民討論。有的士車廂內裝設多種顏色的LED燈，配合車內的炫目幾何圖案與強勁電子音樂，營造出近似夜店的體驗。雖然車內的氛圍很好，但若司機被燈光或裝飾影響到了駕駛，而造成安全問題那就得不償失了。

內地有的士司機的想法亦可謂別出心裁。網傳影片可見，該的士車廂後排陳列着各種零食飲品，各類商品亦明碼標價，司機更貼出標語「流動的KTV、酒吧」，乘客可透過掃碼支付自助選購產品。