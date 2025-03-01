公僕編制瘦身 AI處理政務增效率

【本報訊】新一份《財政預算案》提到公務員凍薪，部門開支在2026/27及2027/28年度每年再減2%，公務員編制在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。創新科技及工業局局長孫東昨在電台節目中表示，削減職位出發點是想提高效率，部分領域要跟上時代，人工智能（AI）今後會深入到社會各方面，包括政務系統，成為重要應用領域，促進效率。

接聽查詢指標逾90% 他舉熱線1823為例，只有數百名員工，每日要接聽成千上萬的電話查詢，難以應付，現時在人工智能技術協助下，已達到工作指標超過90%，一定時間內的回覆率亦已達標。未來會有更大發展空間，最重要是要提高效率，相信相關政府部門會有合適安排。

他續稱，人工智能的發展大勢不可阻擋，但發展的同時要兼顧安全、信任和負責任，過程中或需調整某些領域，也會出現新的發展機會，全世界尤其香港，要跟上時代發展步伐。

對於北部都會區河套香港園區發展，他指政府已定下從今年開始的兩個5年發展目標，第一期的3座大樓今年會落成營運，另外5座大樓已做好地基，預計2027年陸續落實，第二期亦已有規劃。