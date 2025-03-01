刪檔案阻查合謀定價 清潔公司主管判監兩月

【本報訊】競爭事務委員會早前調查一宗清潔服務公司懷疑合謀定價案件時，持法庭手令搜查涉案公司辦公室，期間有一名女職員疑試圖從多部電腦中刪除與調查相關的檔案及資料。女職員最終被控一項「銷毀及處置文件」罪，是首次有人因不遵從競委會的調查權力而被刑事檢控。被告不認罪受審，昨在西九龍裁判法院被裁定罪成並判囚兩個月。裁判官余俊翔認為案件性質無異於妨礙司法公正，需處阻嚇性刑罰，不會姑息。辯方替被告提出保釋等候上訴最終獲批。

競委會就本案作回應表示歡迎裁決。53歲女被告雷妙貞，是涉案公司人力資源部主管。她被控於2019年9月23日，在香港工商清潔服務有限公司位於荃灣有線電視大樓的辦公室內，蓄意或罔顧地銷毀及隱藏5份文件，而該公司本來須根據高等法院原訟庭於2019年9月18日發出的手令，向競委會提供有關文件。

明知競委會進行搜查 裁判官裁決指，一旦調查人員執行手令，身處該處所的人員就需要遵從，屬於被要求交出某文件的人。翻查相關閉路電視片段，見被告當時凝視着電腦及操作着滑鼠，毫無疑問被告是在刪除電腦上的5個檔案。法庭肯定被告知悉手令被執行，也知道競委會人員正進行調查。被告的行為不是隨機、巧合或意外，認為被告是蓄意為之，因為她知道相關文件跟調查有關，或會導致公司入罪，裁定被告罪名成立。

辯方求情時指，被告初犯，而且只牽涉5份文件，而案發距今已5年，被告承受心理壓力。辯方指雖然案件性質跟妨礙司法公正類似，但刑罰較低，反映立法者視罪行較輕微，希望法庭判非監禁刑罰，若法庭打算判監，冀以緩刑方式處理。裁判官最終拒絕辯方建議，判處被告入獄兩個月。辯方申請保釋等候上訴，最終獲批。案件編號：WKCC 3800/2024