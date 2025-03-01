共享單車與科研公司合作 AI融入生活

【本報訊】本地共享單車品牌「LocoBike」與香港科研公司昨日於科學園舉行「AI智行．綠色啟航」發布會，同時宣布與新研發的Poffices.AI進行合作。LocoBike主席程俊豪指，透過有關合作，LocoBike用戶能夠輕鬆將人工智能（AI）技術融入日常生活，提升生產力，更多學生用戶亦能嘗試接觸AI工具，為未來發展建立根基。

快速規劃社群活動 發布會設置了Poffices.AI互動演示環節，展示出該程式如何快速規劃社群活動，包括安排活動流程、場地等資料；又模擬LocoBike用戶如何快速利用程式進行學習與工作，例如透過AI快速準備模擬試題及答案，以便自修學習，以及運用AI自動撰寫會議紀錄及計劃書等。Poffices.AI負責人林曉鋒感謝科學園及LocoBike的信任，強調AI技術不僅能提高辦公效率，還能在多個領域發揮作用，助力智慧城市發展。

程同場宣布活動期間，用戶經LocoBike應用程式使用優惠碼「LocoBike2025」登記成為Poffices.AI會員，即可獲得24,000額外點數，以鼓勵更多用戶體驗AI服務。他指未來將繼續深化合作，探索更多運用AI的智慧出行應用，包括智能路線規劃、個人化AI助理等。