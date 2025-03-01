融樂會解散 剩餘資金捐社福團體

【本報訊】早前傳出解散消息的香港融樂會昨晨召開特別會員大會，以16票贊成、一票反對下通過解散的決定。該會主席莊明蓮表示，隨着相關倡導工作開始產生共鳴，並慢慢促使政策和規定發生變化，「相信其歷史使命已經完成」。該會現時約有400萬元資金，在支付員工遣散費及處理其他債務後，冀把剩餘捐贈給具有類似目標和服務對象的組織，並已委任兩名人員來處理清盤事宜。

主席：完成歷史使命 莊明蓮指早於兩、3年前的一個退修活動中已經考慮解散的問題，又指解散的決定並不容易，畢竟董事局裏面包括她和幾位成員都是創會董事，親手成立融樂會並嘗盡24年來的甜酸苦辣，現在目睹涉及少數族裔的機構逾30間，且服務範圍不僅是福利，還包括教育、就業等，已做到融樂會成立的初心，完成歷史使命。她說對於清盤是有感觸的，但幾次開會後都覺得決定是正確的。

對於融樂會走上清盤之路，該會的項目主任穆慧雅指自己丟掉工作的同時，向少數族裔提供的課程亦戛然而止，不知如何向相關的學生和家長交代。她指香港社會仍普遍存在對少數族裔的歧視，不同意會方指解散的原因乃「完成使命」的說法，其實幫助少數族裔走出困境的使命才剛開始。

前總幹事謝永齡亦狠批「完成使命」的解散理由欠說服力，其荒謬就如醫院治愈了病人就要關閉。他指有捐助者知道「拉閘」的消息後，認為解散是巨大錯誤，又指融樂會的財政儲備可供維持營運至少18個月，亦沒有受到政治壓力，解散的決定耐人尋味。