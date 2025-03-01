黎無視國安法紅線 打擦邊球稱願冒險

生效後仍提及制裁 與外國人對談不改 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受控方盤問。黎直言願意冒風險「打擦邊球」，做一些有機會違反國安法的行為，但不會做明顯屬犯法的舉動。黎又承認，國安法生效後，仍有在專欄及線上節目談制裁相關事宜。但強調只是陳述事實及分析。

2020年8月18日，黎智英於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》稱，《蘋果日報》應該繼續運作，謂「這是我們的責任」。控方指，他的意思是《蘋果》照常運作。黎智英不同意，指他沒說「照常」，斥責控方怎能在象徵公義的法庭扭曲他的話。法官隨即打斷黎，表示控方有責任指出案情。同年9月，黎發表的專欄文章，寫到「二百警察殺入蘋果日報大樓」、「是的，我們照常運作。但我們每一天都要冒着被拉人封艇的風險」。

就着「我們照常運作」一句，黎智英解釋，照常運作不代表內容一樣，強調《蘋果》不是一間犯罪的公司，怎能繼續做犯法行為，謂專欄文章不能寫到如此詳細。控方指，《蘋果》打算不理國安法照常運作，黎不同意，說這等同自殺，重申不會做必然犯法的舉動，謂「你當我弱智？」惟國安法紅線模糊，即使某些行為他認為合法，例如跟外國人對談，最終也有機會被視作違法。在這種情況下，他會冒風險，形容自己是在「打擦邊球」。

黎指特朗普行動勝於空談 2020年7月23日，黎智英「徒弟」李兆富傳訊息給黎，提到在美國要求下，中國駐休斯敦總領事館被迫閉館。黎當時回覆說，特朗普為着其競選計劃，向中國實施嚴厲制裁，是非常聰明。有別於拜登，特朗普會作實際行動，「行動勝於空談」。同年11月，黎發表專欄文章，寫到「制裁某些協助中共鎮壓港人的官員……令為國安法蹂躪喘不過氣來的港人感到有人為我們出氣而寄存希望」。黎於庭上稱，上述訊息及文章，只是陳述事實，沒鼓勵制裁。

同年8月，黎智英的Twitter（現稱X）帳戶先後發貼文，談及美國財政部制裁林鄭月娥等11名中港官員，並問那些「DQ」參選人的選舉主任呢？他們是否應該就決定負責？控方問，意思是否認為應該制裁選舉主任？黎起初答「是」，之後改口稱只是說負責任，沒有講制裁。控方指，國安法後，黎仍持續鼓吹制裁，但黎否認。

就着科技制裁，2020年10月，黎智英在專欄文章中寫到「面對全面的制裁，中國的科技研發就更加寸步難行」、「美國對中國的高科技和晶片封鎖，也將牽制西方陣營和日本澳洲等國家，封鎖他們出口高科技和晶片到中國」。黎於庭上指，他只是分析局面。控方指，黎在這篇專欄文章及多集《Live Chat with Jimmy Lai》中，鼓吹針對中國的技術封鎖及制裁行動，黎亦支持行動繼續。黎否認，反問當時制裁行動已經進行，他如何再鼓吹提倡？他也沒想過科技制裁行動是否應該繼續。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點