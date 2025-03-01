猴疱疹奪命無即公布 防護中心檢討

【本報訊】衞生署曾於去年4月3日公布一宗人類感染B病毒（又稱猴疱疹病毒）個案，病人其後死亡。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生昨日指，該宗個案屬香港首例，中心已即時加強本港的醫學監測。他指中心於去年4月5日已將此疾病列入「對公共衞生有重要影響的其他疾病及情況」名單，致函全港醫生及醫院，向他們提供該病的臨床及流行病學資料，並提醒他們診症時應留意有關疾病和向中心呈報懷疑個案，以便中心作出跟進。

病逝當日未發新聞稿 徐樂堅指就該宗個案而言，中心在調查、控制和預防疾病，以及宣傳教育工作方面並沒有任何延遲。然而，中心留意到有意見認為，在病人病逝當日，中心可再度發布新聞稿向市民公布消息。他指中心會檢視現行做法，研究除公布相關流行病學調查結果和防控工作，以及進行公眾教育外，亦會在切實可行的情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況的重要轉變。

截至目前，香港只錄得一宗人類感染B病毒個案，但該病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的野生動物，因此，市民應避免走近或接觸牠們；若被猴子咬傷或抓傷，市民應盡快以清水沖洗傷口並立即求醫。