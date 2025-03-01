中大醫院財務不穩健 欠債40億還款再延3年

中大醫院要求延遲償還40.3億元的政府貸款。立法會財務委員會昨以63票贊成、9票棄權，無人反對下通過把首次還款日期再順延3年。但不少議員指中大醫院財政狀況長期欠佳，難以填補資金缺口，遑論如期還款，更有議員指政府財赤，庫房不是提款機，錢是要還的，看了「數簿」之後更沒信心，擔心3年之後又3年。

中大醫院一再要求延遲首次還款期。最初要求順延5年，但立法會衞生事務委員會只准順延兩年，即在今年3月19日還款，涉款逾4.4億元，但早前又再尋求財委會批准順延3年，即延至2028年3月19日。

當局在財委會上指數據顯示中大醫院在實質的營運狀況、提供服務方面有所改善，然而財務問題主要是出於營運管理和成本控制，令到醫院在服務收入提升的同時仍然未能轉虧為盈，若順延還款方案獲批，期望醫院在這3年期間，致力開拓業務、控制成本、強化管理、提升效益，以及出盡醫院和中大校方的協同合作盡力改善中大醫院的財務狀況和業務策略。

議員：庫房非提款機 議員何敬康指文件提出的現金流預測過於簡單，收入估算雖然按年遞升，但營運成本亦逐年遞增，節流措施同收入增長也不成健康的比例。他指假設每一年還錢約6億元，而文件估算2028年6月的現金結餘是1.83億元，質疑數目連利息都未夠還。

對於中大醫院延期還款，議員林素蔚說有保留，指接觸過在中大診症的醫生，了解到院方出現管理人力資源的問題，譬如手術室未能聘用足夠的醫護人員，即使有手術室亦沒有人預約；有市民想自費做手術，但專科醫生卻說沒有檔期，又指醫院聘請很多資深護士和兼職護士，但就負責前線護理工作，形成資源錯配。她續稱，中大醫院的財政狀況由2028年到2033年的現金結餘都是見紅，在財政不穩健的情況之下怎樣尋求機構去幫助融資？她強調政府財赤，庫房不是提款機，錢是要還的，看了「數簿」之後更沒信心，擔心3年之後又3年。

保險界議員陳健波認為中大醫院的營運模式，可解決醫療保險保費增幅遠高於物價通脹的困局，他同意將這筆貸款的首次還款日期再順延3年。另一議員嚴剛則認為中大醫院應積極研究怎樣通過市場融資。

中大醫院行政總裁馮康則指中大醫院手術室目前沒有空缺，6個手術室都投入運作，每天做的手術量都很多，還有一些大手術，醫生預約手術室並沒有甚麼大問題，早期的確護士不足，導致手術室未能完全投入運作，整間醫院只有小量兼職護士，且按衞生署要求的比例去提供護士和護理的數目。

或研究耐性基金解決 當局承認目前預測2028年的現金流仍會有一個4億多元的缺口，會與大學方面共同努力尋求解決辦法。中文大學校董會副主席陳德霖表示，曾研究有無可能利用市場資金，提供財務方案以解決問題，並接觸過「耐性資金」，希望日後根據中大醫院的營運情況，再進一步同相關市場人士探討。