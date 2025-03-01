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元朗掃黃 32內地女落網
部分被捕女子帶走調查。
【本報訊】元朗區執法部門聯同入境處，於前日在區內展開代號「火石」的打擊非法賣淫行動。期間，人員以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕32名內地女子，年齡介乎18歲至51歲。所有被捕女子俱已被帶走調查。
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