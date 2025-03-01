分派洗碗單 黑工掃QR Code報更 減餐廳東主防範

持假身份證仍聘任 拘外判清潔公司6人 入境處致力保障本地工人權益，一直嚴打非法勞工，密切留意相關罪案趨勢。入境處早前根據線報，發現有黑工被安排到不同餐廳洗碗賺取酬勞，繼而循線拘捕14人。經深入調查後，至前日掩至涉案人所屬的清潔公司，再拘捕6名公司職員及一名持雙程證的逾期逗留人士，懷疑有人鋌而走險，聘用行使偽造身份證明文件人士。行動中，入境處首次發現有關公司利用電子報更系統、掃二維碼（QR Code）記錄黑工出勤，透過制度化管理以減低合約餐廳東主的防備，從而掩飾黑工身份。

入境處調查行動組高級入境事務主任聶欣濠表示，處方近期收到線報，發現一間清潔公司涉嫌安排非法勞工到不同餐廳進行洗碗清潔工作，遂於去年12月至今年初，巡查全港各區共25間餐廳，拘捕14名先後與該清潔公司有關聯的非法勞工。被捕人士分別於不同餐廳工作4星期至一年半，時薪70元，涉款約200萬元。當中12人分別被判監二至20個月，餘下兩人亦已被落案起訴，等候排期再訊。

入境處另逮一逾期居留人士 其後，入境處人員再作深入調查及分析，至前日採取進一步行動，突擊搜查該間位於荔枝角的洗碗清潔公司，並成功瓦解一個黑工集團，懷疑該集團安排黑工以偽造香港身份證工作。行動中，人員拘捕3男3女職員（24歲至39歲），俱為本港居民，分別任職客戶經理、財務經理及營業主任等，相信是集團骨幹成員。6人涉嫌協助及教唆黑工從事僱傭工作，以及管有偽造的香港身份證副本，將會被落案檢控。另外，調查人員在現場截獲一名持雙程證入境的逾期逗留人士，並發現其手機內管有3張懷疑偽造香港身份證照片，他在警誡下承認在港逾期逗留、非法工作及管有懷疑偽造香港身份證，亦會被落案檢控。

調查人員進行搜查時，發現該公司的文件紀錄存有22張懷疑偽造香港身份證的副本，另於電腦系統內尋獲涉案人士較早前的受僱紀錄，於是檢走相關文件及電腦，以作進一步調查；另外，入境處網絡罪案及法證調查小組成員亦到場分析電子數據，以供日後呈堂之用。案件仍在調查，不排除之後有更多人被捕。

初步調查顯示，涉案清潔公司經營約10年，但公司並未採取切實可行的步驟，確保被捕人士可合法受僱。被捕人士多數獲同鄉轉介或經社交群組到該公司見工，當中有人曾在見工時使用偽造香港身份證、偽造香港身份證副本或他人身份證，雖然該些假證的質素非常差劣，但他們仍能獲聘。因此，入境處有理由相信，該間清潔公司明知求職人士使用假證仍然決定聘用。

聶續指，涉案清潔公司的運作非常電子化，今次是入境處首次發現有公司利用電子報更系統，收集非法勞工的工作紀錄，意圖隱藏黑工身份。該公司會在非法勞工的手機安裝公司的應用程式，再指示工人到不同餐廳工作，並要求他們在工作前後利用應用程式掃描公司在合約餐廳廚房張貼的二維碼，用作計算工時和出勤記錄。

掃碼誤導具規模 信合法受僱 入境處不排除該種運作模式會令合約餐廳負責人放下戒心，認為清潔公司頗具規模，以減低他們察覺工人為非法勞工的機會，認為所有員工皆為合法受僱。

入境處提醒所有餐廳及食肆的負責人，必須小心該些外判公司所聘請的員工之來歷和身份，如有懷疑便要向他們查問，或致電入境處的熱線作出舉報。為免負上刑責，僱主在聘用員工的時候，必須查看求職者的有效身份證明文件，採取一切切實可行的步驟，以確保求職者為合法受僱。

檢獲的偽造身份證質素差劣。（吳鎮興攝） 聶欣濠