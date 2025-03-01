高才通就業展覽 百企業供2000職位

【本報訊】香港高才通人才服務協會昨於尖沙咀社區會堂舉辦就業展覽，有超過100個企業參加，提供逾2,000個職位，涵蓋金融、科技、文化及教育等領域。勞工及福利局副局長何啟明出席活動時指，當局正研究高技術勞工輸入方案，期望來港找工作的優才或高才，調整自己，以更寬廣的心態融入香港，並利用香港機遇，成就自己及國家。

首次粵港澳3地合辦 今次展覽提供粵港澳工作職位，對於被本港僱主派往內地工作的高才及優才，是否仍然符合在港生活的要求，何啟明表示，人才及優才續簽時，仍需符合簽證要求，入境處會參考出入境紀錄及稅單等資料作審批。他希望大灣區人才有一定流動，又舉例指本港人才常被公司派駐歐美等地，若公司以香港為中心，派駐人才到外地工作亦是合理做法。

協會創會會長、議員尚海龍表示，協會已是第6次舉辦招聘會，今次展覽是首次由粵港澳3地合辦，形容是灣區攜手搶人才，有超過100個企業參加，合共提供逾2,000個職位。他又指是次職位數量及報名人數均創新高，認為是高才在香港找工作的最好機會。