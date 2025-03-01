旅發局獲批撥款少近3億 籲燒儲備覓商業贊助

【本報訊】旅發局下一財政年度獲撥款為12.35億元，較本財政年度減近3億元。當局昨指旅發局本身有儲備，作為公營機構應該用儲備進行部分工作。當局又指恢復及擴大深圳一簽多行以來，有近80萬名旅客透過措施訪港。

旅發局撥款減少近3億元，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨指可能看起來是比過往少，但是旅發局本身有儲備，足夠繼續或增強現時工作。她表示，今年政府財政仍然具挑戰性，作為公營機構，旅發局本身有能力使用儲備，應該用儲備進行部分工作。她又指商界知道民體旅勢頭向好，在國家惠港措施的支持下，來港旅客也很多，商業贊助亦可行，期望旅發局尋求贊助並推出更多產品、活動、計劃。

促推特色產品 吸旅客消費 在旅客增長方面，她指深圳恢復一簽多行等措施後，有近80萬名旅客透過有關措施訪港，情況令人鼓舞。在銷售總值方面，她指現時有不同銷售途徑，甚至包括網上銷售，要讓訪港旅客多消費。她又指本港要思考有甚麼貨品、食肆等特色讓旅客消費，相信一簽多行令旅客來港更頻繁，但每次人均消費未必一如過往，需要更多時間繼續觀察。