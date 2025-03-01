隧道費勢加車主苦 當局：用者自付

【本報訊】政府為開源將調整不少收費，包括隧道收費及違規罰款等，一眾司機叫苦。運輸及物流局局長陳美寶昨日會見記者時表示，現時有18條隧道或主幹道，當中只有8條隧道有收費，最重要是整全地看收費原則，達至用者自付，公交及效率優先。而徵收私家車陸路離境稅方面，陳則稱研究會從便利市民等角度看，相信現階段的出行數據反映中港兩地融合得很好。

「牛肉乾」罰款需具阻嚇 《財政預算案》提出檢視政府隧道及主幹道的收費，陳美寶表示，現時只有8條隧道有收費，會整全地看收費原則，但未來將會大幅調減大欖隧道收費，希望隧道收費能達至用者自付，之後也會做詳細研究，再向立法會及社會解說。她又表示，路旁咪錶已有近30年無調整，「牛肉乾」也是，政府會從審慎理財去看，適度調整達至阻嚇作用。

被問到徵收私家車陸路離境稅時有否向內地當局作諮詢，會否擔心影響兩地融合，陳則指會配合相關研究，秉承用者自付、能者多付原則。

對於有市民批評200元機場離境稅「有機會貴過一張機票」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩則指，離境稅貴過機票的情況只會出現在「比較便宜的機票」，對一般機票仍是相對小的數字。她又指稅項會在訂機票時收取，不是在機場向旅客收費，以免影響觀感。