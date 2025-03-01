推動演唱會經濟乏力 港府旨意體育園挽頹勢

【本報訊】去年新加坡取得國際歌手Taylor Swift東南亞演唱會的獨家主辦權，有消息指今年再取得Lady Gaga演唱會的獨家主辦權。被問到財赤下推動演唱會經濟是否無能為力，當局指國際歌星到鄰近城市演唱「很多時候都會發生」，認為啟德體育園主場館落成之後能迎來不少大型國際活動。

政府昨就新一份預算案召開簡報會，被問及有關國際巨星演出，連續兩年輸給新加坡，財赤下推動演唱會經濟是否無能為力，文化體育及旅遊局局長羅淑佩認為國際歌星到鄰近城市演唱「很多時候都會發生」，認為啟德體育園主場館落成之後能迎來不少大型國際活動。她指政府期望吸引演唱會在港舉辦，假如文化藝術的盛事基金能涵蓋該活動作合適資助，政府可作出支持。

稱郵輪淡季65折碇泊費吸引 她續稱，啟德體育園3月底會舉行國際7人欖球賽，4月會有Coldplay演唱會，又指啟德體育園開幕後陸續會有不同盛事。

在郵輪方面，她指本港及亞洲的郵輪淡季大概是每年的6至8月，一般較多颱風、天氣不穩定，會影響到郵輪的行程。她指政府在淡季會提供額外優惠，包括扣減碇泊費及每名旅客的費用35%左右，認為優惠對郵輪公司吸引。