籃球博彩 納規管突拒拖泥 趕9月三讀立例

稱進度急 條文依足球「改個字就得」 新一份《財政預算案》提出探討規範籃球博彩，昨有消息透露，賽馬會與政府已開展前期工作，包括研究提供籃球博彩的賽事種類，料涵蓋美國NBA等，亦正找合適投注系統。消息人士料籃球博彩可參照足球博彩法例徵稅50%，在法例上只需「改個字就得」，希望立法會最遲於今年9月趕在換屆前三讀通過新法例。他相信，法例通過一年多後能開展籃球博彩，但稱要至少3年至4年才「回本」，其後料能帶為庫房帶來15億元稅收。

消息人士透露，籃球非法賭博情況愈來愈嚴峻，最新顧問調查顯示，2024年投注額達700億元至900億元，當中太多數是隱藏賭徒，較2023年的320億元至350億元大增。非法莊家的手段亦很進取，毋須交稅及受規限下可提高賠率，提供八折投注、短期賒數等，令賭徒債台高築。鄰近地區賭場則以美女賠玩、包車、酒店及藝人演唱會等手段招徠，形容香港「落後於形勢」。

因應預算案建議，消息指馬會已去信並與民政及青年事務局會面，建議修例參照過去博彩稅條例及賭博條例，將現有足球博彩的條文「將足球變籃球就得」，料能加快立法進度，縮減立法工作，而現行博彩方案及形式獲社會認同，毋須重大改變。

冀明年9月可受注NBA 消息人士又稱，馬會將完全配合政府工作，希望當局在立法會換屆前，即最遲今年9月底三讀通過新法例。他預料立法程序需時3至6個月，法例上無新元素，料「技術不困難」，不過因開發系統的規模如股票交易一樣，更要全日「247」運作，故爭取在一年多後，即明年約9月美國NBA季前賽開始接受籃球博彩。

至於未來有甚麼籃球賽事能投注，據悉馬會仍研究中，但是會針對賽事熱門程度推出項目，並舉例NBA及WMBA較受歡迎，亦正研究具體的投注產品，初步不設場外投注站投注，只可經網上投注。

料每年為庫房進帳15億 消息人士推算籃球博彩推出後，會有約30%至40%的人轉投合法博彩，投注額300億元，但稱項目的派彩如「魚蝦蟹」一樣「做莊都會輸」，料實際收入一年為投注額的10%至11%，約30億元至33億元，其中一半、約15億元作籃球博彩稅。不過消息人士預料，籃球博彩開展初期會虧蝕，如需開發新博彩系統，涉及10億元至20億元投入，又要招聘人才來「開盤」，以及市場需時適應新博彩，估計推行後第4年庫房才有進帳，但強調籃球博彩並非賺錢措施，「對庫房仍是杯水車薪。」

消息人士重申，合法而受規範的賭博是其中一手段對付非法博彩，利用「市場競爭」盡量將賭徒拉回在節制的途徑「小賭怡情」，不借貸賭博，乃至賭上性命、家庭等。據悉，馬會下年度會向戒賭服務機構「平和基金」撥款5,000萬元，願意於未來增撥資源。