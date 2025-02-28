再窮還是窮教育 怨氣沖天怎理解

新一份《財政預算案》前日出爐，政府財赤高企下削支走甜，「派糖」縮水社會各界都預咗，尤其一早放風點名8間資助大學盈餘充足，未來3年撥予大學教育資助委員會資助大學的款項只有681億元。八大於2025/26年度還首次要「回水」40億元給政府，相關措施總共可令庫房進帳80億元。然而，當中提及將取消為中小學和幼稚園學生提供的2,500元學生津貼，則一石激起千重浪！基層、中產、議員都不以為然，甚至有反對聲音。昨日財金官員向立法會簡介預算案，多名議員詢問有否調整餘地，可見一次過砍掉這筆大多數家長感到幸福感的德政，着實太過兇狠！

有關學生津貼是在2020年實行，當時因新冠疫情特殊時期而支援經濟不足的家庭，如今這個因素已不存在，財金官員指取消有關津貼，事前已與教育界代表溝通，目前政府壓力較大，期望受影響市民理解，又指發展經濟令市民收入增加，是「更加王道嘅做法」云云。所謂「事前同教育界代表溝通」，已被教育界議員朱國強發聲明否認，此外，立法會教育事務委員會主席周文港、選委界議員鄧飛均表示當局事前無諮詢。難怪有議員質疑政府為何在無諮詢下一刀切取消學生津貼，在預算案中更是隻字不提，更遑論「有商有量」，令人懷疑政府是否想「側側膊，唔多覺」？

「兩蚊兩折」乘車出台，都引來長者被開刀感無奈的諸多回響，如今失驚無神一刀砍掉中小學和幼稚園的2,500元津貼，在經濟仍然低迷，基層、中產收入並不穩定，衣食住行樣樣加的大環境下，政府要家長「理解」，無疑令他們氣上心頭！高官凍薪不減薪，都大言不慚話與市民共度時艱，如今一刀切取消2,500元學生津貼，對基層、中產市民確是殺個措手不及！市民黃先生稱自己是中產，對預算案失望，又指自己有兩個小朋友，削減學生津貼是「跌了5,000元」！一個「跌」字，真是蘊含多少憤慨、無奈與失落？市民許先生則認為取消學生津貼或會影響基層學校學生，他質疑香港的「難民」每月均領3,000元，能否減至2,500元？市民心聲，不就是指政府「善財難捨，冤枉甘心」嗎？政府情願每年花逾10億元養假難民，卻對未來社會棟樑、幼苗斤斤計較！

市民陳小姐昨日在電台聯播節目批評政府一方面鼓勵生育，另一方面卻取消2,500元學生津貼。正如有議員指出，政府無可能嗰頭派兩萬元新生嬰兒津貼，呢頭就取消每年的開學津貼。這不是與「鼓勵生育」政策背道而馳嗎？事實上，每年9月初的開學日，對基層家長都好大壓力，試想想，書簿費、校服、興趣班、補習等，無一不是一大筆開支，如今忽然削了這2,500元津貼，對基層家長不啻是個始料不及的沉重打擊，要是有兩個、3個或更多的小朋友，那就真是天都跌下來了！

財金官員回應稱，政府節約開支需要在這方面減縮，認為有需要資助的人士，可以在其他計劃得到照顧。高官根本就是不食人間煙火，基層市民福利幾乎已削盡，還有甚麼計劃得到照顧？再窮不能窮教育，看來是再窮不能窮高官！