龍七公：借鏡南沙發展 優化北都建設

由筆者擔任召集人的立法會G19十多位議員，日前出訪廣州市南沙區，了解當地的最新發展，包括城市規劃、基礎建設、創新科技、人才培訓、文化、保育與旅遊結合，以及多項鼓勵港澳企業、科研人才和年輕人到當地發展的舉措，探討當中值得香港借鑑學習之處，推動兩地的官、商、民增強交流合作，促進粵港澳大灣區的融合發展。

筆者對南沙並不陌生，上次到訪為2020年。相隔5年，今次考察明顯感受到當地發展正不斷提速擴容，增建了不少新的道路、建築物和智慧集體運輸系統，包括高鐵慶盛站、地鐵18號線和相關「運輸導向發展」TOD項目相繼落成、深中通道的通車，大大改善南沙對外和對內交通，以「基建先行」，帶動不同產業發展，包括房地產、創科及文體旅遊等。

南沙的城市規劃與建設，除了滿足企業發展需要和居民的基本住屋需求，亦着重社區生活聯繫與自然環境保育，以綠化、藍綠共融和公共休憩空間等人性化設計，令南沙成為全國最具幸福感城區之一。筆者希望香港的新區規劃和舊區重建，尤其北部都會區的新發展區從中借鏡，除聚焦創新科技、高端物流和口岸商貿等產業發展，民眾的居住環境與生活質素也不能忽視，加強歸屬感和鄰里關係。

南沙亦是全廣東省唯一的國家級健康旅遊示範基地，除了擁有全國規模最大的國際郵輪母港，考察團今次到訪的霍英東紀念館、南沙遊艇會、水鳥世界生態園、即將落成的南沙全民文化體育綜合體項目，以及在南沙灣連片景區舉辦的首屆「粵港澳大灣區燈會」，善用了當地的水體自然資源與遼闊公共空間，成功融合了歷史、文化、體育、旅遊和餐飲購物消費，讓議員們親身體會到南沙的日夜也繽紛。

保而不育 管而不理 香港也是一個臨海城市，擁有大量美麗的海濱和濕地，但多年來都未有好好善用，發揮應有的經濟和民生效益，保育工作往往「保而不育」，管理規劃往往「管而不理」，浪費資源和機遇，令人嘆息。

考察團到訪了兩家落戶南沙的知名創科企業，其一是廣州中科宇航探索有限公司，是中國首家混合所有制商業航太企業。其二是中航雲電信（廣州）有限公司，於南沙建成了單體規模最大的綠色高質量數據中心。兩者的創新、先進技術和高速產業化發展，令人印象深刻。

此行的另一重點，是拜訪兩地合作籌辦的香港科技大學（廣州），與校長倪明選教授等管理層進行交流座談。香港有5所大學名列全球大學排名百大，在吸引人才方面具有一定優勢，內地院校則在科研實驗、應用和產業化有較大空間。特區政府應扮演更積極角色，推動香港的院校與內地的分校落實教學與科研人員互補互通，理順相關的稅務和資源分配問題，攜手吸引及培育更多高端人才服務兩地，貢獻國家和香港。