強詞有理：稀土騙局

經過連番掙扎後，烏克蘭據說已與美國就礦產協議達成「一致意見」，總統澤連斯基即將赴華盛頓簽字作實。這並不令人意外，烏克蘭本來就沒有籌碼和美國討價還價，之前扭扭捏捏，只是裝模作樣而已，無論協議多麼苛刻、多麼屈辱，最後還是要被迫接受。烏方聲稱美方刪除了礦產協議草案中不利烏克蘭的條款，不過是自我解嘲。聽聽美國總統特朗普怎麼說，他直言協議可能價值一萬億美元，涉及稀土金屬和其他資源，「我們希望拿回這些錢」。換句話說，如果美國佔礦產協議的一半，回報將達到5,000億美元，遠遠超過對烏援助金額，簡直就是暴利。

不近情者多藏奸，俄烏戰爭還沒結束，特朗普就迫不及待要求烏克蘭簽署礦產協議，明眼人都知道當中必有貓膩。很顯然，老美主要是看上了烏國的稀土，促成停戰只是藉口，真正目標是這些珍貴的資源。中國是全球最大稀土儲量國和生產國，近年為了反制美國各種技術封鎖，逐漸限制稀土及其他稀缺金屬出口，令美國高新科技和軍工產業大受影響。單是一架F35戰機就需要400多公斤稀土材料，去哪裏找？據說F35戰機積壓大批訂單而無法生產，可見中國這招確實擊中美國要害。

難怪特朗普一上台就急於和烏克蘭簽署礦產協議，其他資源都是次要的，稀土才是其最想要的東西。但實際上，烏克蘭究竟有多少稀土資源，至今仍是一個疑問。有美國專家指出，一直沒有證據表明烏克蘭擁有大量稀土資源，美國地質勘探局也從未將其列為稀土儲備國。由此可見，特朗普希望從烏克蘭獲得大量稀土，以解美國軍工產業燃眉之急，可能只是一廂情願。

退一步說，假使烏克蘭真的擁有大量稀土資源，如何開採和提煉也是一個大問題，要建設一座稀土礦及相關配套設施，非十年八年不可，投入成本更是難以估計。之前美國也分別與澳洲和蒙古簽署了稀土供應協議，前者至今無聲無息，後者則連如何將稀土運出去也束手無策。目前中國幾乎壟斷了整個稀土產業鏈和關鍵技術，美國和歐洲企業也需要將濃縮稀土運往中國加工處理，何況烏克蘭稀土開採計劃仍止於紙上談兵，距離落實遙遙無期。

美國可以強迫烏克蘭簽署協議，拿礦產來還債，但若是寄望由此獲得大量稀土，到頭來只能落得個空歡喜。