龍吟虎嘯：中國力挫美國攤牌

特朗普在首個美國總統任期發起對華貿易戰、科技戰、高端企業戰、製造業戰時，柳扶風就將其定性為中美「國運之戰」，將決定兩國的國家命運。若中國敗，中華民族的發展和復興將被美國捏住甚至摧垮；若美國敗，美利堅會加速衰亡，結束世界霸權。在新世紀到來，面對百年大變局，中國實在不想和美國「遭遇」這場「國運之戰」。

中國從不認為自己的發展和復興，一定要和美國衝突，要和美國爭奪甚麼；中國的發展和復興，只想讓中國人民過好日子，只想為和平共建人類命運共同體作出努力及貢獻。但美國不是這樣想，它認準了中國是最大威脅、最大敵人，美國要想永保霸權，就必須遏制打垮中國。

這場「國運之戰」發生在這些年，首先說明中國的國力已接近美國，有些方面甚至超越美國，中國有了和美國「掰手腕」的力量和資格。其次，中國並不想打這場「國運之戰」而又不得不打，怎麼辦？如果北京立場出現問題，害怕開打、綏靖跪低或有勇無謀、鹵莽出招，那就打不贏這場仗，會給國家帶來災難。其三，在「國運之戰」開打後，中國要堅持首先做好自己的事情，克服一切艱難險阻，更準確的把握方向，高水平、高質量、更有效地推動改革開放，提升國力，讓原已超越美國之處更加超越，讓不如美國的地方趕上美國，力挫美國氣燄，令美國知難而退，不敢在「國運之戰」中最終攤牌，發生大規模戰爭。

中國的立場、態度和準備，始終如一，堅定不移，就看白宮、華府、五角大樓、深層政府、資本財閥對形勢有否理性判斷。美國正如毛主席所說的，既是紙老虎，又是真老虎，怎麼打倒它，它會作出甚麼反應，取決於我們戰略上藐視它、戰術上重視它，且要讓它深切感到中國有和它拚到底的決心、意志。所有這些打贏中美「國運之戰」的必備條件，中國都已展現出來，震懾敵膽。