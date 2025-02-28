元朗公路 收工遇7車相撞 貨車司機重傷亡

遺孤寡3人 家庭僅餘4000元徬徨 元朗公路在昨日發生嚴重車禍，當時有兩輛駛往上水方向的汽車因應路況收慢，惟尾隨5車懷疑收掣不及，各車首尾相撞，演變成7車串燒意外。其中一輛冷凍貨車受損最嚴重，其車頭撼撞泥頭車，駕駛室變形盡毀，救援人員耗時近一句鐘救出司機，惟他傷勢太重，抵院後返魂乏術；另有7人在車禍中受輕傷，全部人乘坐救護車送醫。執法部門正就事故原因展開調查。

昨晨約7時半，元朗公路往上水方向近十八鄉交匯處發生7車連環相撞意外，牽涉4輛私家車、一輛輕型貨車、一輛泥頭車及一輛運載凍肉的貨車，其中依序排在第6位的冷凍貨車猛撼前方泥頭車，造成駕駛室嚴重凹陷變形，貨車司機被困車內；尾隨私家車的車頭亦攝入貨車尾，車頭蓋摺起，安全氣袋彈出。據了解，涉事車輛當時均沿快線行駛，由於該路段前方有巴士收慢，排在最頭的私家車及輕型貨車相應減速並打起「死火燈」，惟尾隨5輛汽車收掣不及「一架撞一架」，並推前撞向為首兩車。該輛巴士則未有捱撞，事發後駛離現場。

收掣不及 另7男女輕傷 救援人員趕抵意外位置，利用工具撬開冷凍貨車的車頭，花約一小時才救出男司機王元亨（49歲），他獲救時血流披面，全身多處嚴重受傷，並且陷入昏迷，救護員即時施行心外壓急救，並將他急送至博愛醫院搶救，可惜王男延至早上8時34分傷重不治。其餘各車上亦有3名司機及4名乘客受傷，當中包括4男3女（14至60歲），他們均清醒送醫。

據了解，王男是家庭經濟支柱，本職從事裝修工作，負責清理泥頭垃圾等，月入約1.5萬元。由於開工不足，王男亦兼職開車，到上水屠房取豬再送往屯門及元朗的街市，以賺取約600元日薪，每日完工後大約早上9時返家，估計昨晨他剛送完豬，回程途中遭遇橫禍。

王妻透露，她與丈夫育有一對兒女，13歲長女讀中一，9歲幼子讀小四。由於兒子專注力不足，成績較差，她無法工作，需要全職做家庭主婦及陪伴兒子，現時正替其申請傷殘津貼。兩年前，王家4口搬入沙田廣源邨並買下單位，故此需要每月供樓；而丈夫收入不多，要應付生活開銷幾乎「月月清」，王妻目前身上僅得約4,000元，對前路感到徬徨無助。

據她形容，王男生前是好丈夫兼好父親，每月出糧都會交予妻子，有需要用錢才問妻子拿取，休息時又會帶兒女到深圳遊玩。一對子女知道父親過身均傷心落淚，悲呼爸爸「唔好彩」。工業傷亡權益會對事故表示難過，指職員會繼續跟進及協助。

受意外影響，元朗公路往上水方向近十八鄉交匯處的部分行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，期間上址交通繁忙；九巴及龍運途經該處的巴士路線班次亦受此延誤，部分路線要臨時改道行駛。

死者王元亨 意外牽涉多輛私家車。 貨車車頭嚴重撞毀，消防設法營救司機。（張開裕攝） 貨車司機獲救時血流披面，不省人事。