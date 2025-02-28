威脅女子性交案 男警區院提訊

【本報訊】一名男警被指於去年6月強姦一名女子而遭落案起訴，案件早前於裁判法院提訊時，控方修訂及新增控罪，被告被改控勒索、以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法的性行為等4罪，案件亦獲轉介往區院處理。案件昨於區院作首度提訊，法官最終把案件押後至5月6日再提訊。

24歲被告程朗，報稱警員。據悉，被告駐守於大埔警區。他原被控一項強姦罪，指他於2024年6月3日在香港某處強姦一名女子。不過控方於本月中在粉嶺裁判法院向裁判官申請修訂及新增控罪並獲批准，被告面對的強姦罪改為以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為罪，另被控勒索、妨礙司法公正及公職人員行為失當罪。

修訂下被控4罪 現時的控罪指被告於2024年6月2日在元朗大棠山道一輛私家車上，為使自己獲益而以恫嚇方式，不當地要求Ｘ交出30萬元；翌日在大埔林村新村內，以威脅或恐嚇手段，促致Ｘ在香港作出非法的性行為；於2024年5月29日至7月17日在香港，沒有將2024年5月29日向Ｘ抽取的血液樣本提交政府化驗所檢驗，而該血液樣本與一宗醉駕的案件有關；同時，被告身為香港警務處成員，無合理辯解或理由而故意作出上述不當行為，沒有履行其職責。案件編號：DCCC 241/2025