7‧21案 林卓廷暴動罪成 判囚37個月嚴懲

拱火澆油無悔意惹抨擊 官叫撫心自問到場目的 前民主黨議員林卓廷與另外6人，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動。7人不認罪受審，早前全部被裁定罪成，押後至昨在區院判刑。法官陳廣池指，2019年暴力事件此起彼落，本案性質特殊，判刑不能輕輕放下。林卓廷被判入獄37個月，其餘6人判囚25至31個月。法官不接納林卓廷的求情，質疑他當日到現場的動機並批評他錯判形勢，促使在閘內人士聚集，而事件不斷升溫，反問「這不是拱火澆油是甚麼」。不過陳官亦酌情下令本案當中的3個月刑期，跟林卓廷面對的初選案刑期同期執行。

7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗（30歲至52歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。昨日有多人到庭旁聽，當中亦包括數名外國領事。

法官判刑時指先形容2019年為「東方之珠黯然失色」的年度，又指是次暴動有其特殊性質，不能忽略2019年的政治動盪，特別是立法會大樓剛在7月1日被大肆破壞。法官指當時的香港政局可說是風雨飄搖，人心惶惶，強調白衣人的暴動及挑釁，不能成為閘內非白衣人干犯暴動的辯解，亦不能因而作為沒有犯法的論點。

就林卓廷的判刑，法官指，林作為立法會議員及政治人物，在社會上有一定知名度。法官又指林親臨港鐵元朗站自然產生不同的效應，而使對峙局面惡化；他亦要因其他閘內人士的夥同效應而要負上刑責。

法官指林在事件中沒有「和風細雨」地勸解雙方，從沒在他帳戶直播視頻呼籲入元朗的人避開元朗站，到其他車站下車，或者留在月台上不要到大堂，反而叫人不要散去，要「頂住」、「唔好褪」，並挑釁對方，把對方定性為黑社會。法官反問「這不是拱火澆油是甚麼」。

3個月刑期與顛覆罪同期執行 法官認為，林卓廷錯判形勢，促使在閘內人士聚集，而事件不斷升溫。兩派互相挑釁的對抗產生螺旋式惡化，令暴力的使用變得是必然地，無可避免地發生。法官指，林沒有任何悔意，又指他從政經驗非淺。對於林當日到現場的動機，法官向林稱「撫心自問，晚上入元朗真是監督警察，保護市民，調解閘內閘外對壘雙方嗎」。法官以42個月監禁為量刑起點，因林同意不少控方案情及案件延誤，減刑總共5個月，最終判刑37個月。

林卓廷初選案被裁定串謀顛覆國家政權罪罪成，判囚6年9個月，並已提出上訴。法官表示，本案性質和初選案不同，但考慮到他在新的政治氛圍下，再犯暴動罪的機會可說是不存在，酌情下令3個月刑期跟初選刑期同期執行。

其餘6男被告繫獄25至31個月 就着其餘被告方面，法官因應各被告作為及背景量刑，並因各人同意不少控方案情及案件延誤，分別減刑兩個月和3個月，判庾家豪、陳永晞、鄺浩林和楊朗入獄31個月，尹仲明入獄28個月、葉鑫昇則入獄25個月。案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022