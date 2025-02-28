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地盤燒焊起火 180人逃生
荃灣：地盤發生火警，濃煙席捲半空。
【本報訊】昨晨10時許，荃灣德士古道120號一地盤發生火警，冒出大量濃煙。消防接報到場開喉灌救，約18分鐘後將火勢救熄。現場地盤約180名工人自行疏散，事件中無人受傷，初步懷疑有工人燒焊期間意外焫着雜物引起火警。
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