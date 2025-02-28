東呼即應：東平洲湧現躺石遊客 揭用航拍機打卡

【本報訊】不少人出遊時都會打卡留念，但拍照時亦應把握分寸，保持禮貌。《東呼即應》近日發現網傳片段顯示，東平洲有大媽集體躺平提腿，亦有人以大字形躺石曬太陽，原來是遊客利用航拍機升空影靚相。另外，有疑似台灣遊客在日本捉弄奈良鹿，將枯枝落葉放在小鹿頭頂和背部，遭網民炮轟無禮。

東平洲是香港最東端的島嶼，被納入聯合國教科文組織世界地質公園，特點是有很多像「千層糕」的頁岩，每逢周末和假日都吸引不少遊客來「朝聖」。最近網上流傳一段短片，一群大媽在東平洲的岩石上，齊齊側身躺平，微屈單腳、擺上擺落，像進行提腿動作；另有幾名大叔大字形躺在石上，似乎正享受日光浴。原來是有內地網民在社交平台分享自己利用航拍機拍攝靚相，所以出現一班內地遊客集體睡在岩石擺姿勢打卡。

台男遊日捉弄小鹿 被轟無禮 說起打卡熱點，日本的奈良公園平時有很多遊客喜歡和梅花鹿打卡。最近網上熱傳一段影片，有疑似台灣男遊客將一堆枯枝落葉放在小鹿的頭頂和背部，他還說笑擔心小鹿怕冷，身上有打火機可以幫忙點火。在日本，奈良鹿是神聖的象徵，更被列為「國家天然紀念物」，遊客的惡搞行為惹網民生氣。有網民留言，炮轟他們既不禮貌又丟臉，亦有日本網民說：「這些人不要再來日本」。把無聊當有趣，貪玩亂拍照只會影響形象，得不償失。