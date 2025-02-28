醫健：職場健康：預防上肢筋肌勞損有辦法

工作後若經常感到肌肉痠痛、乏力或麻痹，這可能是「筋肌勞損」的警號！重複用力、重複性動作及姿勢不正確等，會增加職業性肌肉筋骨勞損的風險，這些勞損通常是長期累積造成的。常見的上肢筋肌勞損包括肩周炎、手部或前臂腱鞘炎等，患者更會因長期疼痛而影響生活及工作。以下為你拆解有關的成因及預防方法。

常見成因：

•長時間單一或不良的工作姿勢：長時間手腕彎曲、手臂扭動、手臂提高等動作，會令肌腱組織長期處於伸展及收縮狀態，導致勞損。例如，電腦操作、使用電鑽、收銀、清潔、按摩等工作。另外，使用設計不良的工具，操作時令手腕扭曲，亦會增加勞損風險。

•急速而重複的動作：需在限時內快速完成工作，令肌腱得不到充分休息。例如，貨物裝卸、切割肉類、美髮剪髮等工作。

•過度用力：例如剁切食材時，前臂過度重複用力，或進行包裝時強行用雙臂之力逼緊貨物等，過度集中使用單一關節，而導致勞損。

預防方法：

1.改善工作環境：

•調校枱椅的高度以配合個人工作，避免前臂過度伸展、手腕屈曲及扭轉等動作。使用電腦時，前臂與手臂應約成直角，保持手腕平直。

•將經常需要操作的物件、零件及工具放置在雙手可及的工作範圍內。

•選用重量、握柄恰當的工具，使用時手腕姿勢自然不扭曲。

•善用機器設備，代替重複性的人手操作，或使用輔助設備如手推車來搬運重物，減少手部用力。

2.適當安排工作：

•編排輪流進行不同的工作，避免長時間使用相同肌肉。

•安排適當休息，讓肌肉有時間恢復。

3.適當伸展運動：

•善用休息或空閒時間，多做手腕、肩膀及背部伸展運動。

「防患於未然」，僱主應注意工作間的設計和工作安排，僱員亦應保持正確、自然的工作姿勢，適時休息和進行伸展運動。

職業安全健康局

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