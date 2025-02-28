七欖賽移師體育園 首設球迷村

【本報訊】香港國際七人欖球賽是本港一年一度的盛事，賽事將移師啟德體育園舉辦，今年更新設佔地7,800平方呎七欖球迷村，村內設有舒適豆袋梳化，所有比賽也將在大螢幕上作現場直播。一連3日賽事期間，球迷村共安排15支本地樂隊和6位不同風格的DJ在舞台演出，球迷還可以與七欖大使及一些欖球界的傳奇人物進行交流。

現場直播 見面會索簽名 七欖的主辦單位介紹，會將啟德體育園東面的多用途活動區域改造成首個香港七欖球迷村，七欖舉行期間，上址每日從比賽開始至晚上11時開放。村內設有兒童專區及多個餐飲攤位，包括3個花園茶座和酒吧。一連3日，共15支本地樂隊和6位不同風格的DJ將在球迷村舞台演出，例如曾在香港大球場表演過的Red Stripe、Helium 3和DJ Ben Cullen。

另外，球迷村有預先安排的球隊見面會，球迷可與喜愛的球隊球員合照和索取簽名，包括香港男、女子七人欖球代表隊等。多位名宿如南非的柏加；蘇格蘭的咸美頓和英格蘭的高迪；兩位本港欖球傳奇鄭家慈及姚錦成亦將擔任賽事大使。