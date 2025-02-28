亞洲首艘迪士尼郵輪 新加坡啟航 國泰會員預訂優惠 大賺5000里數

【本報訊】亞洲第一艘迪士尼郵輪「迪士尼探險號」將於今年12月15日在新加坡首航，國泰航空特別為會員推出獨家優惠，即日起至3月31日，經國泰假期預訂「機票+郵輪」套票或郵輪旅程，除了可獲即時確認，還有機會賺取5,000亞洲萬里通里數。

郵輪將於新加坡濱海灣郵輪中心啟航，出發日期由今年12月15日起，提供3晚、4晚及5晚一共3種選擇，乘客可在郵輪上觀賞現場表演，品嘗特色主題餐飲美食，以及探索船上的七大主題區。

國泰會員若經國泰假期預訂新加坡「機票+迪士尼郵輪」套票，可賺取5,000亞洲萬里通里數；若僅預訂郵輪旅程，可賺取5,000亞洲萬里通里數，以及以優惠碼預訂新加坡「機票+酒店」旅遊套票享500元折扣。